Polka chciała okraść Ukrainkę. Skończyło się to jej śmiercią

Dwie Ukrainki stały przy miejscu swojego zamieszkania. Jedna z ich jadła. Wtedy podeszła do nich 32-letnia Polka i próbowała wyrwać Ukraince telefon. Między kobietami doszło do przepychanki.

Pchnięta kobieta spadła ze schodów, upadając, uderzyła głową w stopnie i zachłysnęła się jedzeniem. Po chwili zmarła.

32-latka została zatrzymana i decyzją sądu na trzy miesiące trafiła do aresztu. Lubuska prokuratura ustala, na ile pchnięcie było celowe. ih/(PAP)