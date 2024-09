Starcie gigantów: Trump wyprzedza Harris w sondażach, ale kluczowa debata może odmienić losy wyborów

Na dwa miesiące przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump utrzymuje przewagę nad Kamalą Harris w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Siena College dla „New York Timesa”. Oczekuje się, że kluczowym momentem w kampanii może być nadchodząca debata, zaplanowana na 10 września i transmitowana przez stację ABC.

Zgodnie z wynikami badania, 48 proc. potencjalnych wyborców zamierza oddać głos na Trumpa, podczas gdy Harris może liczyć na 47 proc. poparcia. Te liczby są zgodne z wcześniejszymi wynikami z lipca, które pojawiły się tuż po tym, jak prezydent Joe Biden ogłosił, że wycofuje się z walki o reelekcję.

Czy Harris to kandydatka ideologiczna?



Jak zauważa „New York Times”, aż 28 proc. respondentów przyznaje, że potrzebuje dowiedzieć się więcej o Kamali Harris przed podjęciem decyzji, podczas gdy tylko 9 proc. ma podobne wątpliwości co do Trumpa. To wskazuje na duże znaczenie nadchodzącej debaty, która może odegrać decydującą rolę w kształtowaniu opinii wyborców. Będzie to jedyna zaplanowana dotychczas konfrontacja obu kandydatów, a odbędzie się w Filadelfii.

Sondaż ujawnia również, że Harris postrzegana jest przez wielu jako bardziej skrajna ideologicznie. Aż 47 proc. badanych uważa ją za „zbyt liberalną”, podczas gdy 34 proc. sądzi, że Trump jest „zbyt konserwatywny”. Dodatkowo Harris nie wzbudza takiej nadziei na zmiany, jakiej oczekiwaliby wyborcy. Mimo swojego pro-imigracyjnego stanowiska, jej przewaga wśród latynoskich wyborców jest niewielka.

Wybory pozostają nieprzewidywalne

Chociaż Trump prowadzi w tym konkretnym sondażu „NYT”, to średnia wyników ze wszystkich badań, zebrana również przez „New York Times”, wskazuje, że Harris nadal ma 2 punkty procentowe przewagi nad byłym prezydentem w skali kraju. Co więcej, wiceprezydent prowadzi lub remisuje z Trumpem w siedmiu kluczowych stanach, jednak jej przewaga w tych regionach znajduje się w granicach błędu statystycznego.

Zarówno wyniki sondaży, jak i nadchodząca debata wskazują, że wyścig prezydencki pozostaje zacięty i trudny do przewidzenia, co tylko potęguje napięcie na scenie politycznej USA.



źródło: niezależna.pl