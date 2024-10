Reset Niemiec z Rosją może prowadzić do wojny. Polska ofiarą?

Niemieckie służby właściwie oceniają zagrożenie ze strony Rosji, jednak ich ostrzeżenia nie dotrą do polityków, którzy nadal będą dążyć do resetu z Moskwą, co może prowadzić do katastrofy i wojny. Profesor Przemysław Żurawski vel Grajewski ostrzega, że Rosja w nadchodzących latach zaatakuje państwo NATO, najprawdopodobniej Polskę lub kraje bałtyckie, a nie Niemcy. Po sukcesach terytorialnych w Ukrainie Rosja będzie kontynuować agresywną politykę, która przynosi jej korzyści.