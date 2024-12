Rosja zalewa nas nawozami

Import nawozów z Rosji do Polski bije rekordy. W tym roku zapłaciliśmy za nie już 1,3 mld zł. Dlatego Polska wraz z Litwą, Łotwą i Estonią wystosowały do Komisji Europejskiej list z propozycją, by obciążyć rosyjskie nawozy cłami importowymi - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".