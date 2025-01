Trump wskazał swoich "specjalnych ambasadorów" przy Hollywood. To trzy wielkie gwiazdy kina! "Będą moimi oczami i uszami"

Prezydent elekt Donald Trump ogłosił w czwartek, że powoła Sylvestra Stallone’a, Mela Gibsona i Jona Voighta jako swoich „specjalnych ambasadorów” przy Hollywood, by przywrócić świetność amerykańskiej kinematografii. Dodał, że aktorzy mają być jego „oczami i uszami”.

We wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social Trump stwierdził, że stolica amerykańskiego przemysłu rozrywkowego podupadła w ostatnich latach kosztem obcych państw. Wybrani przez niego weterani amerykańskiego filmu mają pełnić funkcję specjalnych wysłanników w Hollywood, by uczynić stolicę amerykańskiego przemysłu rozrywkowego „większą, lepszą i silniejszą niż kiedykolwiek wcześniej”.

Te trzy bardzo utalentowane osoby będą moimi oczami i uszami, a ja zrobię to, co mi zasugerują. To znów będzie tak, jak w przypadku samych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Złoty Wiek Hollywood!

— napisał. Nie podał szczegółów na czym w praktyce będzie polegać ich rola w nowej administracji.

Wszyscy trzej znani są z prawicowych sympatii, a w czasie ubiegłorocznej kampanii wyborczej zdecydowanie poparli Trumpa. 78-letni Stallone nazywał go „drugim Georgem Washingtonem”, a 85-letni Voight „największym prezydentem od czasu Abrahama Lincolna”.

Portal Variety podkreślił, że do ogłoszenia dochodzi na tle niszczycielskich pożarów w Los Angeles, a także postępujących problemów biznesowych branży filmowej w tym mieście. Dochody kinowe wyniosły w ubiegłym roku 8,7 mld dolarów i były o 3,3 proc. niższe niż w 2023 r. oraz było to o 23,5 proc. mniej, niż przed wybuchem pandemii Covid-19.



Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl