Konfederacja idzie po seniorów

To jest ten etap, gdy trzeba skierować przekaz do seniorów - mówi Wirtualnej Polsce jeden z członków Konfederacji. Aby zyskać głosy starszych wyborców, sztab Sławomira Mentzena przygotował specjalne materiały.

Sławomir Mentzen jest tym kandydatem, który cieszy się największą popularnością w grupach między 18 a 29 rokiem życia oraz między 30 a 39 rokiem życia. Wśród pozostałych grup wiekowych faworytami nadal są Rafał Trzaskowski oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki.

Nowa strategia Konfederacji

Sztabowcy Konfederacji zamierzają jednak przejąć część starszego elektoratu. "To jest ten etap, gdy trzeba skierować przekaz do seniorów. To oni właśnie są najbardziej zmobilizowani do chodzenia na wybory, oni też często najbardziej interesują polityką. To najliczniejsza grupa wyborców" - jeden z członków partii cytowany przez Wirtualną Polskę.

Cechy prezydenta

W czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolita" publikuje "pierwsze kompleksowe badanie kandydatów pokazujące kryteria, którymi chcą kierować się wyborcy". "To będą wybory nie tylko najważniejsze od wielu lat – jak co chwilę podkreślają sztabowcy – ale też najbardziej spersonalizowane" – zaznacza dziennik.

Z badania wyłania się konkretna lista cech, jakie według wyborców powinny charakteryzować prezydenta. Ankietowani najczęściej wskazali takie cechy, jak "uczciwy" i "odpowiedzialny".

"Należy podejrzewać, że istnieje w społeczeństwie duże zapotrzebowanie na transparentność i na działania charakteryzujące się odpowiedzialnością za państwo. Tego być może brakuje wyborcom najbardziej, stąd takie wskazanie" – wnioskuje, cytowany w tekście, Grzegorz Sygnowski, kierownik zespołu badawczego ARC Rynek i Opinia.

Z kolei w opinii dr Bartłomieja Machnika z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod tymi określeniami "kryje się tak naprawdę jedno słowo: bezpieczeństwo".

"Według badanych, przedstawiciele najwyższych władz mają być jego uosobieniem" – podkreślił Machnik i dodał, że "chcemy w tych wyborach poznać przede wszystkim cechy kandydata, jego lub jej charakter. Bardziej nas to interesuje niż postulaty".

Badani ocenili też pięciu kandydatów cieszących się najwyższym poparciem w sondażach – pod względem tego, który z nich ma najwięcej cech, jakie chcieliby widzieć u przyszłego prezydenta.

W kluczowych kryteriach najwięcej wskazań otrzymał Rafał Trzaskowski. Kandydat KO dominuje także w kategorii wykształcony. Tu aż 63 proc. badanych jest przekonanych, że to określenie najlepiej pasuje do prezydenta Warszawy.

Ważna konkluzja z tego badania jest też taka, że bardzo dobre oceny uzyskuje Szymon Hołownia. "Tyle że on ma niewielki w porównaniu z Trzaskowskim elektorat" – powiedziała "Rz" politolożka prof. Ewa Marciniak

Z kolei popierany przez PiS Karol Nawrocki jest uznawany za wykształconego i jednocześnie za patriotę, "ale i tak są to wskaźniki, które na tle Rafała Trzaskowskiego są niskie". Prezydent Warszawy wygrywa np. aż o 12 pkt proc. we wskazaniach, kto jest bardziej patriotyczny. Jak czytamy w "Rz", nawet w stereotypowo męskiej kategorii odwaga, były bokser Karol Nawrocki przegrywa ze Sławomirem Mentzenem.



PAP/red/gazeta.pl