Ukraińskie siły specjalne, we współpracy z jednostkami rakietowymi i wywiadem wojskowym GUR, przeprowadziły niespodziewany atak na rosyjskie lotnictwo w obwodzie biełgorodzkim.

Ukraińskie wojsko przeprowadziło jeden z najbardziej precyzyjnych ataków na rosyjskie lotnictwo w ostatnich miesiącach. W ramach operacji, koordynowanej przez siły specjalne, oddziały rakietowe oraz wywiad wojskowy GUR, na terytorium obwodu biełgorodzkiego dokonano uderzenia na cztery rosyjskie śmigłowce. Dwa Ka-52, uznawane za jedne z najnowocześniejszych maszyn bojowych w rosyjskim arsenale, oraz dwa transportowe Mi-8 zostały zniszczone przy użyciu wyrzutni HIMARS.

Szczególną rolę w tym ataku odegrały głowice kasetowe, które zawierały 180 tysięcy odłamków wykonanych z węglika wolframu. Broń ta została stworzona do niszczenia "miękkich celów", takich jak oddziały piechoty, ale równie skutecznie eliminuje pojazdy o lżejszym opancerzeniu – w tym śmigłowce bojowe. Wykorzystanie tego rodzaju amunicji stanowi dowód na rosnącą skuteczność i innowacyjność ukraińskiej armii, która dostosowuje swoje działania do realiów współczesnego pola walki.

Warto przypomnieć, że broń kasetowa jest uznawana za kontrowersyjną. W 2010 roku weszła w życie konwencja zakazująca jej stosowania, podpisana przez 111 państw. Jednakże niektóre z największych militarnych potęg – w tym Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, a także Polska i Ukraina – nie przystąpiły do tego porozumienia. Tym samym zarówno Rosja, jak i Ukraina nie mają formalnych ograniczeń w wykorzystywaniu tej technologii na polu bitwy.

Ka-52, jeden z celów ukraińskiego ataku, to maszyna szturmowa, której wartość szacuje się na około 16 milionów dolarów. Ten dwuosobowy śmigłowiec jest udoskonaloną wersją jednoosobowego Ka-50 i wyróżnia się unikalną konstrukcją – posiada podwójny wirnik, który umożliwia mu wykonywanie skomplikowanych manewrów, takich jak pętla bojowa. To jedyny rosyjski śmigłowiec wyposażony w system katapultowania dla załogi.

Ka-52 został zaprojektowany do niszczenia opancerzonych celów naziemnych, w tym czołgów i pojazdów bojowych, a także do walki z innymi śmigłowcami. Jego systemy defensywne obejmują zaawansowane technologie walki elektronicznej oraz systemy ostrzegania przed namierzeniem przez wrogi radar. Kabina pilota jest dodatkowo opancerzona, co zwiększa szanse przeżycia w razie trafienia.

Pomimo tych zabezpieczeń, śmigłowiec Ka-52 nie był w stanie oprzeć się sile rażenia ukraińskich HIMARS-ów. Użycie amunicji kasetowej sprawiło, że maszyny nie miały szans na uniknięcie zniszczenia – tysiące odłamków przeniknęły przez kadłuby, powodując katastrofalne uszkodzenia.

