IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, przymrozkami, opadami śniegu i oblodzeniem

Alert przed silnym wiatrem IMGW wydał dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Dla województwa zachodniopomorskiego rozszerzył ostrzeżenie na powiat sławieński.

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że wiatr na tym obszarze może osiągnąć średnią prędkość do 35 km/h (nad morzem do 45 km/h), a w porywach do 80 km/h. Alert obowiązuje do sobotniego wieczora.

Całą Polskę obejmą alerty I stopnia przed przymrozkami. "Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od minus 4 st. C do minus 2 st. C, przy gruncie do minus 6 st. C" - informuje Instytut. Ostrzeżenia będą obowiązywały od 5 do 10 kwietnia.

Instytut wydał również ostrzeżenia przed opadami śniegu I stopnia dla województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Alerty będą obowiązywały od sobotniej nocy do niedzielnego poranka. Prognozuje się opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami około 5 cm. Okresami mogą wystąpić zawieje śnieżne.

Dla wschodniej i centralnej części kraju IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem spowodowanym zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników - ma ono związek z opadami śniegu - które będą obowiązywały od sobotniej nocy do niedzieli do godz. 9. Alerty obejmą województwa kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.(PAP)