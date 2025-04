Dobre wieści dla kredytobiorców

"Przylatuję jako gołąb, na czele innych gołębi. Rada Polityki Pieniężnej zmienia stanowisko na takie bardziej gołębie - zażartował w ubiegłym tygodniu prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Zasygnalizował tym samym, że zmiany wysokości stóp procentowych to realna perspektywa.

Prognozowany ruch widać już w notowaniach WIBOR-u. Stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M spadły do poziomu odpowiednio 5,61 proc. i 5,34 proc. W obydwu przypadkach to najniższy poziom od kwietnia 2022 r.

Zakładano, że przez najbliższe trzy miesiące nic się jeszcze nie wydarzy. A teraz nagle się okazało, że jednak w maju będzie obniżka. Więc WIBOR 3M, który prognozuje najbliższe trzy miesiące, musiał to uwzględnić. Jeszcze bardziej oczywiście spadł WIBOR 6M. Tam właściwie już w pełni ta majowa obniżka jest uwzględniona. Dlatego właśnie dla kredytów opartych o WIBOR 6M spadek rat jest najmocniejszy - tłumaczy Jarosław Sadowski Dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl cytowany przez Next.gazeta.pl.



Z wyliczeń ekonomisty wynika, że dzięki niższemu WIBOR-owi część kredytobiorców już najbliższą ratę spłaci na dużo niższym poziomie. "Oprocentowanie zmienne kredytów hipotecznych jest oparte o stawki WIBOR. Spadek WIBOR 6M jest tak znaczący, że w wielu przypadkach rata po aktualizacji oprocentowania będzie o ponad 100 zł, a czasami o ponad 200 zł niższa niż dotychczas"- czytamy w przesłanej nam analizie. Z wyliczeń wynika, że np. rata kredytu na kwotę 400 000 zł na 30 lat, udzielonego w ubiegłym roku z oprocentowaniem zmiennym, przez ostatnie sześć miesięcy wynosiła ok. 2 893 zł. Po aktualizacji oprocentowania, przez kolejne sześć miesięcy, będzie wynosiła 2 753 zł, a więc spadnie aż o 140 zł.

Dwie obniżki o 0,5 punktu procentowego to jedna z kilku prognoz, które na ten rok przedstawili ekonomiści. Analitycy mBanku spodziewają się trzech obniżek. Pierwszej w maju o 25 pb maju, a później w czerwcu i lipcu już o 50 pb. "To sprowadzi stopę bazową do 4,5 proc. Potem dłuższa przerwa - akurat jeden miesiąc bez posiedzenia (sierpień). Na przełomie roku jeszcze łącznie 50pb (tu już widzimy więcej ryzyk niedowiezienia)" - przewidują. W ich projekcji stopy spadną o ponad 1 pkt procentowy, ale już w przewidywaniach PKO BP spadną o mniej. "Na razie jesteśmy dalecy od rewidowania całej ścieżki stóp w stronę poziomów wskazanych przez Prezesa (w 2025 oczekujemy obniżek łącznie o 75pb, w przyszłym roku o 100pb)" - przewidują.

"Zakładaliśmy, że stopa docelowa to 4,25 proc. (100pb w 2025 i 50pb w 2026), tak aby obniżki zakończyły się na poziomie stopy neutralnej w czasie ożywienia gospodarczego" - piszą natomiast ekonomiści ING. "Ale z tak łagodnym nastawieniem RPP wzrosły szanse na głębsze cięcia niż do poziomu 4,25 proc., bo dzisiaj polityka pieniężna jest najbardziej restrykcyjna od 15 lat, biorąc pod uwagę realne stopy i realny kurs! Złoty (realnie) jest najmocniejszy od 2008 r., a więc od momentu przed kryzysem w 2008 r. Tak duża aprecjacja kursu w ostatnim roku może wymagać niższych stóp od neutralnych" - dodają. "To, co może popchnąć Rade do obniżenia stóp poniżej 4,25 proc. to słabszy wzrost PKB w scenariuszu z cłami, niższa inflacja w Eurolandzie (nadpodaż w związku z cłami Trumpa), czy jeszcze niższa inflacja niż nasze prognozy, które i tak ostatnio były niższe od konsensusu. Te niepewności są powodem, że RPP woli dostosować stopy w 2025 i poczekać na jaśniejszy obraz w 2026, co może oznaczać, że cięcia w 2026 będą głębsze niż 50pb, które zakładaliśmy" - przewidują.

