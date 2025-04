Politycy żegnają papieża Franciszka

Politycy żegnają zmarłego w poniedziałek papieża Franciszka. Premier Donald Tusk podkreślił, że był on dobrym, ciepłym i wrażliwym człowiekiem. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wspomniał, że Franciszek "otwierał Kościół na nowe czasy z poszanowaniem jego niezmiennych praw".

O śmierci papieża Franciszka poinformowało watykańskie biuro prasowe. Ojciec Święty odszedł w poniedziałek o godz. 7.35 rano. Miał 88 lat. Zmarł w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc, dzień po tym, gdy przybył na błogosławieństwo Urbi et Orbi, by pozdrowić wiernych. We wpisach w mediach społecznościowych zmarłego papieża żegnają politycy, wśród nich premier Donald Tusk. "Papież Franciszek nie żyje. Dobry, ciepły i wrażliwy człowiek. Niech spoczywa w pokoju" - napisał na X.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz podkreślił, że "pierwszego jezuitę stojącego na Stolicy Apostolskiej zapamiętamy jako odznaczającego się skromnością orędownika pokoju, który dba o każdego człowieka niezależnie od wiary i pochodzenia". "Otwierał Kościół na nowe czasy z poszanowaniem Jego niezmiennych praw. Niech spoczywa w pokoju" - czytamy.

Również wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił uwagę, że papież Franciszek "chciał zmieniać Kościół i Watykan". "Miał odwagę mówić to, na co inni przymykali oczy. Cześć Jego pamięci" - stwierdził.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia napisał: "Papież Franciszek nie żyje. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie".

Także marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała na swoim profilu informację o śmierci papieża: "Zmarł Papież Franciszek. Niech spoczywa w pokoju".