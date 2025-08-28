Spotkanie przywódców w Warszawie

Do czwartkowych rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z liderami państw regionu dołączy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W czwartek do Warszawy przyjadą prezydenci: Litwy, Łotwy, Estonii oraz premier Danii.

W czwartek popołudniu na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Warszawy przyjadą: prezydent Litwy - Gitanas Nauseda, prezydent Estonii - Alar Karis, prezydent Łotwy - Edgars Rinkevičs oraz premier Danii Mette Frederiksen. Marcin Przydacz poinformował, że w formie wideorozmowy dołączy do nich prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rozmowa z prezydentami państw bałtyckich oraz premier Danii ma potrwać co najmniej półtorej godziny. W drugiej części, w formule wideokonferencji dołączy do niej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Jasnym jest, że tematyka związana z sytuacją na froncie ukraińsko-rosyjskim, sytuacja polityczna wokół negocjacji dotyczących rozwiązań pokojowych czy zawieszenia broni na Ukrainie będzie jednym z ważniejszych przedmiotów rozmowy (...) nic o Ukrainie bez Ukrainy, chcemy więc poznać także i perspektywę ukraińską na aktualną sytuację - podkreślił Przydacz.

Minister dodał, że czwartkowe rozmowy w Belwederze są elementem przygotowań do przyszłotygodniowej wizyty Karola Nawrockiego w USA, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Przydacz zaznaczył, że prezydent RP chce „zebrać głosy” z państwa naszego regionu, a konsultacje w Belwederze będą pierwszym takim dużym wydarzeniem, którego gospodarzem będzie Nawrocki.

W ramach konsultacji przed rozmowami w Białym Domu, w piątek Karol Nawrocki odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, natomiast w sobotę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Po zakończeniu czwartkowych rozmów w Belwederze planowana jest konferencja prasowa Przydacza.

Szef BPM był pytany, czy prezydent Nawrocki spotka się również z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która w niedzielę odwiedzi Polskę i pojedzie na granicę polsko-białoruską wraz z premierem Donaldem Tuskiem.

Przydacz odparł, że nie jest planowane spotkanie Nawrockiego i von der Leyen. - Nie było wystosowanego zapytania ze strony Komisji Europejskiej o takie spotkanie. Jeśli się taka prośba ze strony pani von der Leyen pojawi, będziemy ją oczywiście analizować. Na tym etapie nie mam wiedzy, aby pani przewodnicząca Komisji prosiła o spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim - poinformował minister.

- Wszyscy wiemy, że te relacje, zarówno Ursuli von der Leyen, jak i (kanclerza Niemiec) Friedricha Merza i te emocje pozytywne raczej kierunkują się na pałac przy Alejach Ujazdowskich, czyli na Kancelarię Premiera - zaznaczył. - Widzimy to także w ostatnich latach. My staramy się w ostatnich miesiącach bardziej szeroko prowadzić politykę, nie tyko w oparciu o jeden kraj i jedną stolicę - powiedział prezydencki minister. (P