XXIII Dzień Papieski pod hasłem „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia"

XXIII Dzień Papieski obchodzony będzie w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie 15 października 2023 r. pod hasłem "Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia". Jego organizatorem jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

W czasie środowej konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów Warszawskich ogłoszono hasło tegorocznego, XXIII Dnia Papieskiego, organizowanego w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

Tegoroczne hasło nawiązuje do słów z Ewangelii według św. Jana: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości" (J 10, 10).

Przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" kard. Kazimierz Nycz przypomniał, że obchody Dnia Papieskiego mają dwa cele: pierwszym jest wspieranie zdolnej, niezamożnej młodzieży pochodzącej z mniejszych miejscowości, co dzieje się co roku poprzez zbiórkę funduszy na stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, a drugim jest promocja nauczania papieża Jana Pawła II.

"To już prawie 18 lat od śmierci Jana Pawła II. Te dokumenty papieskie, kazania, przemówienia, całe dzieło papieża Jana Pawła II, coraz bardziej się oddala. Dla młodego pokolenia staje się mało znane. A przecież my wiemy, że w tym nauczaniu jest zawarte ponadczasowe przesłanie, ważne nie tylko dla tamtych czasów, ostatniego 25-lecia minionego wieku, ale przesłanie aktualne na pierwsze półwiecze wieku XXI. Dlatego staramy się wydobywać z tego przesłania co roku najbardziej ponadczasowe elementy, które pokazałyby, że ten pontyfikat, chociaż się skończył, to jednak (...) powinien trwać w nas, w Kościele, w świecie" - wyjaśnił.

Zdaniem kard. Nycza, tegoroczne hasło: "Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia", jest także wciąż aktualne. "Jest aktualne także w kontekście tego, co się dzieje we współczesnym świecie, w kontekście rodziny, dzieci, młodzieży, ale także w kontekście wojny, która trwa w Ukrainie i w każdej chwili grozi poszerzeniem (...). Mówienie o życiu, o cywilizacji życia, wydaje się być niezwykle ważne" - podkreślił.

Przewodniczący Zarządu Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ks. Dariusz Kowalczyk podsumował ubiegłoroczną zbiórkę kościelną i publiczną oraz akcję SMS-ową na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości, która - jak co roku - prowadzona była podczas XXII Dnia Papieskiego 16 października 2022 r.

Poinformował, że w ramach zbiórki kościelnej około 10 tys. wolontariuszy w parafiach w całej Polsce zebrało w sumie 8 456 938 zł. Zbiórka kościelna odbyła się także w środowiskach polonijnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Walii, Niemczech, Holandii, USA, Szwajcarii, Norwegii i Austrii.

Zbiórka publiczna była przeprowadzona przez 140 sztabów w całym kraju. W czasie jej trwania wolontariusze zebrali 783 638 zł. Poprzez akcję SMS-ową darczyńcy wsparli Fundację kwotą 66 037 zł, wysyłając ponad 13 tys. wiadomości. W minionym roku przeprowadzona została również e-zbiórka za pomocą wirtualnych puszek, zebrano w ten sposób 49 213 zł. Łącznie w zbiórkach zebrano ponad 9,3 mln zł.

Środki finansowe pozyskane w ramach Dnia Papieskiego oraz wpłacane przez cały rok darowizny od osób fizycznych, pozwalają na utrzymanie programu stypendialnego dla blisko 2 tys. stypendystów, w tym 70 osób z Ukrainy.

Jak przypomniał wicedyrektor biura fundacji ds. formacji stypendystów ks. Łukasz Nycz, jednym z najistotniejszych elementów programu stypendialnego Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" są wakacyjne obozy integracyjno-formacyjne.

Poinformował, że w tym roku zaplanowano trzy spotkania. Obóz dla stypendystów-studentów, będzie odbywał się od 5 do 11 lipca w Zielonej Górze pod hasłem "Trwajcie we Mnie". W programie m.in. dzień skupienia w Rokitnie, spotkanie z Tomaszem Samołykiem i absolwentami pierwszej edycji JP2 Studies na Angelicum w Rzymie, koncert ewangelizacyjny Chóru i Orkiestry FDNT, poznanie Zielonej Góry i regionu. W spotkaniu weźmie udział około 700 osób.

Stypendyści-uczniowie spotkają się na obozie w Radomiu w dniach od 14 do 24 lipca, któremu będzie towarzyszyło hasło "Siła w miłości". Z kolei tegoroczni maturzyści należący do programu stypendialnego fundacji spędzą 9 wrześniowych dni w bieszczadzkich Myczkowcach nad Soliną.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana w 2000 r. jako pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Jej działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II dzięki promowaniu nauczania papieża Polaka i wspieraniu przedsięwzięć społecznych, głównie w edukacji i kulturze.

Najważniejszym przedsięwzięciem fundacji jest Dzień Papieski organizowany od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. Organizatorzy podkreślają cztery wymiary święta: intelektualny, duchowy, charytatywny i artystyczny.

Tego dnia, oprócz ogólnopolskiej kwesty na ulicach i parafiach na fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży, w całym kraju odbywają się dyskusje poświęcone Janowi Pawłowi II i jego nauczaniu, prowadzone są modlitwy w łączności z papieżem i koncerty mu poświęcone. Fundacją kierują rada i zarząd. Na czele rady stoi kard. Kazimierz Nycz. (PAP)

Autor: Iwona Żurek