Znana amerykańska sieć fast food wchodzi do Polski

W tym roku znana amerykańska sieć Popeyes zadebiutuje w Polsce. Gdzie powstaną pierwsze restauracje z kurczakami w nowoorleańskim stylu?

Popeyes to sieć restauracji szybkiej obsługi z USA, która została ałożona w Nowym Orleanie w 1972 r. Znana jest z kurczaka marynowanego w mieszance przypraw Louisiana Cajun jak i dodatków typowych dla kuchni amerykańskiej. To jedna z największych na świecie restauracji szybkiej obsługi głównie z daniami z kurczakiem, ma prawie 4,2 tys. restauracji w USA i na całym świecie. Popeyes jest spółką zależną Restaurant Brands International, jednej z największych na świecie firm zajmujących się restauracjami szybkiej obsługi z ponad 35 mld dol. rocznej sprzedaży i około 30 tys. restauracji w ponad 100 krajach pod markami Burger King, Tim Hortons, właśnie Popeyes i Firehouse Subs. Markę Popeyes do Polski wprowadza firma Rex Concepts.

Z informacji zamieszczonych na portalu dlahandlu.pl wynika, że w Polsce pierwsze lokale Popeyes Louisiana Kitchen mają pojawić się już w 2023 roku. W pierwszej kolejności Popeyes pojawi się w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie.

Firma planuje otwarcie 600 restauracji w Polsce, Czechach i Rumunii w ciągu 10 najbliższych lat. Oznacza to, że na rynku pojawi się wkrótce spora konkurencja głównie dla sieci KFC i McDonald's.