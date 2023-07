Muzeum Mazurskie w Szczytnie warto odwiedzić

Zbiory Muzeum w Szczytnie są bardzo liczne i ciekawe, a Muzeum jest niezwykle aktywne. Prowadzi lekcje muzealne, bierze udział w wielu wydarzeniach, organizuje spotkania i Mazurski Jarmark. Rozmawiamy o tym z Klaudiuszem Woźniakiem, kierownikiem Muzeum Mazurskiego w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur

— Dlaczego warto odwiedzić szczycieńskie Muzeum?

— Myślę, że naszym atutem obok dominującej tematyki w ofercie wystawienniczej związanej z mazurskością jest również pewna różnorodność tematyczna pozostałych ekspozycji. Poza wystawami etnograficznymi, regionalnymi właśnie wcześniej wymieniona wystawa historyczna przybliża nam historię naszej ziemi od czasów pradziejowych, epoki kamienia poprzez epokę brązu, żelaza, okres wpływów rzymskich, wędrówek ludów aż do epoki średniowiecza szczególnie ważnej i związanej z założeniem Szczytna. To właśnie w XIV wieku wybudowano zamek krzyżacki, który dał początek miastu i poza swoim militarnym znaczeniem pełnił rolę ważnego ośrodka administracyjnego. Wystawę tą dopełnia nieco skromniejsza ekspozycja nowożytna od czasów Prus książęcych poprzez Prusy Wschodnie do współczesności. W Muzeum Mazurskim nie mogło zabraknąć akcentu związanego z mazurską przyrodą i jedną z wystaw jest właśnie ekspozycja prezentująca faunę naszej krainy w postaci ssaków i ptaków. Wystawa ta cieszy się dużym powodzeniem wśród najmłodszych czy całych rodzin z dziećmi. Dodatkowym akcentem jest zawsze wystawa czasowa, która dopełnia i wzbogaca nasza ofertę wystawienniczą. Myślę, że obok pewnego profilu mazurskiego atrakcją dla zwiedzających jest właśnie ta różnorodność tematyczna oferty wystawienniczej.

— Mazurski Jarmark to impreza dla wszystkich osób, które chcą poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu, ale także miło spędzić czas przy stoiskach pełnych rękodzieła, dobrego regionalnego jadła przy dobrej ludowej muzyce. Co w tym roku będziemy mogli zobaczyć na XXIV Jarmarku Mazurskim?

— Już w samym pytaniu pani zawarła treści, które są istotne dla tego typu wydarzeń. Podstawą każdego jarmarku są właśnie atrakcyjne stoiska pełne twórczości ludowej, rękodzieła artystycznego, kuchni regionalnej i tego nie zabraknie w tym roku. Tradycyjnie zaprezentują się nasze lokalne i regionalne zespoły prezentujące muzykę ludową i biesiadną oraz gościnnie zaprzyjaźnione zespoły z Rejonu Wileńskiego.

— Jakie cenne eksponaty i jakie ekspozycje możemy zobaczyć w Muzeum?

— Niewątpliwie cennymi eksponatami są obiekty archeologiczne pochodzącymi ze zbiorów Heimatmuseum Kreis Ortelsburg, które prezentujemy na naszej wystawie historycznej. Szczególną zbiorową wartość stanowią obiekty etnograficzne podkreślające profil naszej działalności. Tutaj często wymieniam ciekawą i cenną wystawę mazurskich kafli piecowych – najpiękniejszej kolekcji tego typu w naszym regionie. To właśnie dzięki kaflom mazurskim a w szczególności inskrypcjom zawartym na kaflach poznajemy pewne zwyczaje czy mowę mazurską będącą istotną częścią dziedzictwa niematerialnego. Teksty zawarte na kaflach są zapisane w języku polskim w formie potocznej mowy mazurskiej. Można w niej zauważyć wiele ciekawych procesów fonetycznych jak mazurzenie, depalatalizacja, labializacja czy charakterystyczne grzecznościowe zwroty w formie pluralis maiestatis. Są więc znakomitym materiałem dla dialektologów, badaczy mowy mazurskiej.

— Jaki najciekawszy eksponat do tej pory udało się uzyskać?

— Trudno byłoby wybrać jeden szczególny eksponat ponieważ darowane obiekty prezentują różnorodną tematykę. Poza rodzinnymi pamiątkami, zdjęciami, dawnymi narzędziami dość licznie przekazywane są nam w ostatnich latach wszelkie kroniki ze szkół czy zlikwidowanych zakładów pracy. Jednak gdybym miał wymienić jeden szczególny obiekt to niewątpliwie należałoby wspomnieć ciekawy eksponat archeologiczny, którym jest unikatowa siekierka z epoki brązu typu Dębowiec.

— Czy pana praca jest pana pasją czy może misją?

— No właśnie już częściowo odpowiedziałem na to pytanie. Uważam, że misja w dużym stopniu jest ukształtowana poprzez pewne założenia programowe instytucji kultury, profil działalności czy przez akty prawne włącznie ze statutem muzeum. A właśnie pasja jak w każdym wykonywanym zawodzie pozwala nam budować pewną wizję czy plany merytoryczne instytucji. Tak więc skłaniałbym się do tego pierwszego określenia.