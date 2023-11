Dlaczego warto sprawdzić numer VIN przed zakupem samochodu

Stan finansów oraz naszego bezpieczeństwa są stawką w grze pt. zakup używanego samochodu. To, czy dokonamy mądrego wyboru, zależy w dużej mierze od nas samych. Nieuczciwi sprzedawcy będą próbowali ukryć wady auta poprzez sfałszowanie lub niepodawanie całej historii pojazdu. To z kolei oznacza, że możemy kupić auto o zawyżonej wartości i do tego z istotnymi, ale ukrytymi, usterkami technicznymi.

Najprostszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka zakup trefnego auta stanowi sprawdzenie jego numeru VIN. Czym jest numer VIN? To indywidualny identyfikator każdego auta, który pozwala zapoznać się z jego historią. Dzięki numerowi VIN można łatwo oddzielić auta w dobrym stanie od samochodów-pułapek. Dzięki zdekodowaniu numeru VIN zmniejszasz ryzyko zakupu pojazdu w kiepskim stanie technicznym.

Oto 5 powodów, dla których warto sprawdzić VIN przed zakupem pojazdu:



2.

4.Numer VIN pozwoli zweryfikować czy samochód był wypadkowy, co często próbują ukryć przed kupującym sprzedawcy aut

Za pomocą numeru VIN możemy sprawdzić przebieg — zarówno odnotowany podczas obowiązkowych przeglądów technicznych, jak i średni dla danego modelu czy marki. Dzięki temu można ochronić się przed kolejnym powszechnym oszustwem — cofaniem licznika drogomierza

Jak zapisany jest numer VIN i gdzie go znaleźć?

Numer VIN składa się z 17 znaków:

• Pierwszy człon trzyznakowy (WMI) identyfikuje jednoznacznie producenta pojazdu (osobę, firmę lub korporację),

• drugi człon sześcioznakowy określający pojazd (VDS) składa się z sześciu znaków i powinien określać ogólne cechy pojazdu

• trzeci człon ośmioznakowy wyróżniający pojazd (VIS) składa się z ośmiu znaków, przy czym cztery ostatnie powinny być cyframi.

Numer VIN dopuszcza tylko cyfry arabskie oraz wielkie litery alfabetu łacińskiego, tzn.:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 oraz: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nie stosuje się tylko liter: I, O, Q.

Numer VIN umieszczany jest na elementach trwale związanych z nadwoziem. Zazwyczaj można znaleźć go po stronie kierowcy na przedniej szybie. VIN znajdziemy również w książce serwisowej, dowodzie rejestracyjnym, a także z boku silnika oraz w różnych innych miejscach w zależności od marki samochodu. Numer identyfikacyjny samochodu jest powtórzony zazwyczaj w kilku miejscach w samochodzie — wszystkie numery VIN w danym pojeździe muszą być takie same. Praktycznie każdy samochód wyprodukowany od początku lat 90. XX wieku posiada taki numer.

Obecnie standardem w ogłoszeniach jest podawanie numeru VIN. Jeśli go w nim nie ma, to numer powinien przekazać nam sprzedawca.

Zdekoduj VIN i poznaj historię pojazdu

Sprawdzenie VIN przyda się przy poruszaniu się w gąszczu ogłoszeń na rynku używanych aut. Na jego podstawie za darmo można uzyskać szereg informacji fabrycznych, w tym roku i miejscu produkcji, silniku, a w zależności od producenta nawet poziomie wyposażenia. Zwykle jednak zakres informacji w darmowych dekoderach VIN jest dość ograniczony i obejmuje: markę, model, rok modelowy, miejsce i datę produkcji, dane techniczne silnika (w tym moc oraz typ paliwa), typ nadwozia (np. sedan) oraz napęd (na przód, tył lub 4 × 4). W ten sposób można zweryfikować jedynie podstawowe parametry samochodu wystawionego na sprzedaż.

W serwisach oferujących płatne raporty historii pojazdu, np. autoDNA, za pomocą numeru VIN można dowiedzieć się znacznie więcej, w tym również na temat eksploatacji auta oraz zdarzeń, w których pojazd brał udział po opuszczeniu fabryki.

Z pomocą autoDNA możemy dowiedzieć się m.in. czy:

• pojazd był kradziony

• posiada historię uszkodzeń i wypadków

• ma zdjęcia pokazujące stan sprzed likwidacji szkody komunikacyjnej

• ma odnotowane wcześniej odczyty przebiegów

• był wykorzystywany jako taxi albo służył jako pojazd w wypożyczalni

• i kiedy został zarejestrowany w kraju i za granicą — jeśli pochodzi z importu

• był w przeszłości zezłomowany i np. sprowadzony do Polski jako wrak

• posiada ważne badanie techniczne pojazdu i ubezpieczenie

• posiada usterki fabryczne, w tym zagrażające bezpieczeństwu

• posiada wady prawne, w tym np. zastaw skarbowy

Tak szeroki zakres informacji zebrany jest w przystępnej dla potencjalnego nabywcy auta formie raportu. AutoDNA przeszukuje bazę miliardów rekordów ze wszystkich dostępnych rejestrów pod kątem informacji dostępnych na temat konkretnego pojazdu. Dzięki danym w raporcie autoDNA jego historia przestaje być tajemnicą. Co więcej, użytkownik serwisu przed zakupem raportu może poznać zakres danych dostępnych dla danego pojazdu. W tym przypadku, inaczej niż przy wielu ogłoszeniach o sprzedaży auta, nie ma mowy o kupowaniu przysłowiowego kota w worku. Raporty historii pojazdów oferowane przez autoDNA są transparentne. Mało tego, spora część sprzedających dodaje je do ogłoszeń, aby uwiarygodnić ofertę i potwierdzić zgodność anonsu ze stanem rzeczywistym.

Zawartość raportu, w tym informacje dotyczące liczby właścicieli, przebiegu, napraw oraz archiwalne zdjęcia, można porównać z ogłoszeniem i deklaracjami sprzedawcy.

Dla kupującego kalkulacja jest prosta — zakup raportu kosztującego kilkadziesiąt złotych może go uchronić przed wpadką kosztującą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy przy samym zakupie, nie mówiąc o wysokich kosztach serwisu w przyszłości i kłopotach z późniejszą odsprzedażą.

Zdekodowanie numeru VIN może być istotną wskazówką co do decyzji o zakupie konkretnego pojazdu. Jeśli raport jest „czysty”, może to oznaczać, że warto kupić dane auto — oczywiście po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego przez mechanika.