Drobny prezent, który ucieszy każdego - fotokubek!

Prezent, podarowany od serca to najpiękniejszy sposób na okazanie pozytywnych emocji. Nie musi być to kosztowny przedmiot, takie prezenty często lądują na dnie szafy w obawie przed uszkodzeniem. Wybierając upominek dla bliskiej osoby daj od siebie indywidualne podejście i przekaż osobiste przesłanie.

Drobny upominek - dlaczego urocze, niedrogie prezenty są tak doceniane?

Osoby, które lubimy obdarowywać, niezależnie od okazji wywołują w nas moc pozytywnych emocji. Dzięki nim czujemy się radośni, szczęśliwsi i doceniamy obecność, wsparcie i docenienie. Drobny upominek jest doskonałym sposobem na wyrażenie wdzięczności oraz uczczenie szczególnych wydarzeń. Można podarować go również z okazji świąt, imienin, urodzin i rocznic. Doceniany jest szczególnie z uwagi na swój wyjątkowy, osobisty charakter. Nie trzeba sięgać w głąb portfela by wywołać szczery uśmiech na twarzy obdarowywanej osoby. Wystarczy odrobina zaangażowania, kreatywności i pozytywnych emocji. Poświęć czas wyjątkowej osobie, a drobny prezent będzie wspaniałym dodatkiem do tych magicznych chwil.

Co podarować, by wywołać uśmiech na twarzy bliskiej osoby?

Uśmiech na twarzy bliskiej osoby, która rozpakowuje prezent jest jednym z najpiękniejszych widoków, które cieszą bardziej niż otrzymywanie podarunków. Jeśli zdecydujesz się na drobny prezent, koniecznie zadbaj o jego jakość oraz dopasuj specyfikę do gustu, zainteresowań lub przyzwyczajeń osoby obdarowywanej. W tym względzie świetnie sprawdzają się przedmioty ręcznie wykonane lub personalizowane. Zaangażowanie w powstanie upominku z pewnością zostanie docenione. Doskonale sprawdzą się samodzielnie wykonane kosmetyki z naturalnych składników, kartki, pudełka, flower boxy mydlane, albumy na zdjęcia lub fotoprodukty, które powstają z Twoich zdjęć i wysokiej jakości materiałów.

Fotokubek - modny i ponadczasowy upominek

Efektowny kubek personalizowany ze zdjęciem, z Twojej osobistej kolekcji fotografii może wywołać uśmiech lub łzę wzruszenia na twarzy obdarowanej osoby. Wybierz rodzaj kubka, który odpowiada przyzwyczajeniom konkretnej osoby spośród produktów, dedykowanych do picia herbaty, kawy lub latte. Możesz spersonalizować kubek porcelanowy, ceramiczny, emaliowany, termos zwilling lub termos, w którym ciepły napój będzie towarzyszył obdarowanej osobie w każdej sytuacji. Zwróć uwagę na kubek magiczny ze zdjęciem , który zapewnia efekt pojawiania się fotografii pod wpływem kontaktu materiału z wysoką temperaturą napoju.

Jakie zdjęcie sprawdzi się na fotokubku?

Kubek ze zdjęciem powinien kształtem odpowiadać specyfice fotografii. Pionowe ujęcia doskonale pasują do kubków wysokich, odpowiednich do latte oraz do termosów. Wtedy powierzchnia produktu świetnie koreluje z układem fotografii. Kubki szerokie i niższe, wykonane z emalii, ceramiki lub porcelany świetnie pasują do zdjęć, wykadrowanych w ujęciu poziomym. Doskonałym ujęciem, które sprawdzi się na fotokubku jest wspólna fotografia z urlopu, nowo narodzone dziecko, wizerunek pupila lub obraz ulubionego miejsca osoby obdarowanej. Zadbaj o dobór ujęcia o odpowiednim poziomie ostrości.